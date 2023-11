Opnieuw winstdaling Saudi Aramco door lagere olieprijzen

De winst van het Saudische staatsolieconcern Saudi Aramco is in het derde kwartaal van dit jaar met bijna een kwart gedaald. De winstdaling werd vooral veroorzaakt door de lagere olieprijzen en productieverlagingen. In de eerste twee kwartalen van 2023 boekte ’s werelds grootste olie-exporteur ook al flink minder winst.

Ondanks de daling behaalde de olieproducent nog altijd een kwartaalwinst van 32,6 miljard dollar (ruim 30 miljard euro). In dezelfde periode een jaar eerder werd echter nog een winst geboekt van dik 42 miljard dollar, door de sterke prijsstijgingen in het derde kwartaal van 2022.

Naast de gedaalde olieprijzen heeft het staatsbedrijf ook te maken met een lagere productie. Saudi-Arabië is bezig de olieproductie te verminderen om zo de prijzen te stuwen. Afgelopen weekend werd nog bekend dat het land de productiebeperking van meer dan 1 miljoen vaten per dag zal handhaven tot het einde van het jaar.

Vorig jaar boekte Saudi Aramco nog een recordwinst van 161 miljard dollar dankzij de scherp gestegen olieprijzen door de oorlog in Oekraïne. Het dividend dat het staatsbedrijf betaalt is een belangrijke inkomstenbron voor de Saudische overheid die meer dan 90 procent van de aandelen bezit. Met dat geld wil de Saudische kroonprins Mohammed bin Salman zijn ingrijpende economische en sociale hervormingsprogramma, bekend als Vision 2030, financieren. Dat programma heeft tot doel om de afhankelijkheid van het land van fossiele brandstoffen te verminderen.