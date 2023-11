Tesla verhoogt prijzen Model Y op Chinese markt

Tesla gaat de prijzen van zijn populaire Model Y-versies in China verhogen. De stap volgt op een vernieuwing van het model in oktober. De Amerikaanse fabrikant van elektrische auto’s past daarmee opnieuw zijn prijzen aan op de grootste en meest competitieve markt voor elektrische voertuigen ter wereld. In oktober draaide het bedrijf eerdere prijsverlagingen in China al terug.

Nadat de prijs van de Model Y Performance SUV op 27 oktober werd verhoogd, zullen nu ook de prijzen van de andere Model Y-varianten volgen. Wanneer dat precies zal gebeuren is nog niet bekend, zei een in China gevestigde vertegenwoordiger van Tesla tegen persbureau Bloomberg.

Tesla heeft een grote fabriek in Shanghai en ontketende een jaar geleden een prijzenoorlog in China door de prijzen van zijn modellen te verlagen om de verkopen aan te jagen. Veel concurrenten op de Chinese markt schroefden daarop ook hun prijzen terug.

Chinese elektrische autofabrikanten als Nio, XPeng en BYD stonden dinsdag ook onder druk op de Chinese aandelenmarkten. Dat kwam mede doordat persbureau Reuters meldde dat Tesla van plan zou zijn om in zijn Duitse fabriek een nieuwe auto te produceren die 25.000 euro gaat kosten. Met het nieuwe model, dat aanzienlijk goedkoper is dan de huidige Tesla’s, wil topman Elon Musk de concurrentie aangaan met goedkopere Chinese en Europese automerken. Musk zei niet wanneer de productie van start gaat.