Uber boekt weer winst na miljardenverlies vorig jaar

Het Amerikaanse taxi- en bezorgbedrijf Uber boekte in het afgelopen kwartaal weer winst, na een miljardenverlies een jaar geleden. De omzetgroei viel wel iets tegen door veranderingen in de boekhouding, aldus Uber.

De omzet steeg in het derde kwartaal met 11 procent naar 9,3 miljard dollar (omgerekend bijna 8,7 miljard euro) en dat is iets minder dan analisten voorspeld hadden. Een kwartaal eerder ging de omzet van Uber nog met 14 procent omhoog ten opzichte van dezelfde periode het jaar daarvoor.

Het bedrijf liet weten dat er een kwart meer ritten zijn gemaakt in de afgelopen drie maanden en dat ook maaltijdbezorgservice Uber Eats positieve resultaten liet zien. Uber-topman Dara Khosrowshahi sprak in een toelichting over een “zeer sterk” kwartaal.

De boekingen groeiden in het derde kwartaal met 21 procent naar een waarde van 35,3 miljard dollar. Voor het huidige en drukste kwartaal van het jaar verwacht het techbedrijf boekingen met een waarde van tussen de 36,5 miljard en 37,5 miljard dollar.

Uber is sinds 2012 actief in Nederland. In april werd de 50 miljoenste Nederlandse taxirit gemaakt. Het bedrijf is niet onomstreden. Zo zijn er rechtszaken over de schijnzelfstandigheid van Uber-chauffeurs, waarbij werknemers als zelfstandige werken, maar in de praktijk volgens de vakbonden eigenlijk werknemers moeten zijn.