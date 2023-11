UBS lijdt eerste verlies sinds 2017 door overname Credit Suisse

UBS, de grootste bank van Zwitserland, heeft in het derde kwartaal van dit jaar zijn eerste kwartaalverlies geleden in bijna zes jaar. Het verlies van 785 miljoen dollar (zo’n 733 miljoen euro) wordt veroorzaakt door de voortgaande samenvoeging van de activiteiten van branchegenoot Credit Suisse, die eerder dit jaar werd overgenomen.

Het verlies is inclusief integratiekosten van 2 miljard dollar. De winst voor belastingen van de belangrijke vermogensbeheertak van de bank van 1 miljard dollar viel daarbij lager uit dan verwacht.

UBS nam in maart, gedwongen door de Zwitserse overheid, Credit Suisse over. Die laatste bank stond op omvallen, doordat veel rekeninghouders in paniek raakten en hun geld weghaalden. UBS-topman Sergio Ermotti probeert nu een route uit te stippelen voor de grootste fusie in de financiële sector in decennia. Bij de samenvoeging wil UBS de kosten met 10 miljard dollar (9,2 miljard euro) verlagen. Daarbij gaan naar verwachting 3000 banen verloren in Zwitserland.

De twee banken zullen tot de formele fusie in 2024 apart blijven voortbestaan, maar daarna samengaan. Het merk Credit Suisse blijft vervolgens nog bestaan totdat alle cliënten van die bank zijn overgeheveld naar UBS, wat naar verwachting in 2025 gebeurt. Volgend jaar februari zal UBS meer informatie geven over de nieuwe strategie van het concern.