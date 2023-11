Vliegtuigbouwer Airbus maakt voortgang bij behalen leveringsdoel

De Europese vliegtuigbouwer Airbus heeft in oktober voortgang geboekt bij het behalen van zijn doelstelling om dit jaar 720 nieuwe verkeersvliegtuigen af te leveren bij klanten. Volgens Airbus werden vorige maand 71 toestellen aan klanten overhandigd, waarmee de teller sinds het begin van dit jaar op 559 vliegtuigen staat.

In oktober werden er zestien vliegtuigen meer geleverd dan in september. Om de doelstelling voor heel dit jaar te halen moeten er dus nog 161 toestellen geleverd worden in november en december. Airbus leverde vorig jaar 661 vliegtuigen af.

Vanwege het sterke herstel van de luchtvaartindustrie na de coronacrisis hebben Airbus en de Amerikaanse aartsrivaal Boeing veel nieuwe orders ontvangen. Ook zijn maatschappijen volop aan het investeren in nieuwe energiezuinigere vliegtuigen. In oktober kwamen bij Airbus orders voor 119 vliegtuigen binnen, hoewel ook 26 bestellingen werden geannuleerd.

Airbus heeft zijn productiecapaciteit vergroot om aan de sterke vraag te kunnen voldoen. Eerder op de dag werd nog bekend dat het Taiwanese EVA Airways een miljardenorder voor 33 nieuwe vliegtuigen heeft geplaatst bij het bedrijf. Airbus komt woensdag met cijfers over het derde kwartaal naar buiten.