Zwitserland wil kerncentrales langer openhouden

Zwitserland is van plan zijn kerncentrales langer open te houden om zo de elektriciteitsproductie te garanderen en eventuele stroomtekorten te voorkomen. Dat zeggen exploitanten van kerncentrales in het land.

Zwitserland besloot in 2017 afscheid te nemen van kernenergie, maar een datum voor het stilleggen van de vier operationele reactoren in de drie centrales van het land werd niet gegeven. De reactoren moeten zolang blijven draaien als veilig wordt geacht. Exploitanten hebben de geplande levensduur van de reactoren al verlengd naar zestig jaar, van een eerdere doelstelling van vijftig jaar. Daardoor zouden ze tot ongeveer 2040 in werking moeten blijven.

Maar nu wordt gekeken naar het verlengen van de levensduur tot wel tachtig jaar, afhankelijk van veiligheid, investeringen en winstgevendheid. Volgens de Zwitserse overheid zou het mogelijk moeten zijn om de levensduur verder te verlengen zonder financiële steun aan kernenergiebedrijven.

Door de oorlog in Oekraïne en de onrust die is ontstaan op de energiemarkt beleeft kernenergie een heropleving. Verschillende landen in Europa willen kerncentrales langer in dienst houden en ook nieuwe centrales bouwen. Duitsland heeft in april wel zijn laatste kernreactoren uitgezet.