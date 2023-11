Meta eist van adverteerder voortaan openheid over gebruik AI

Meta gaat van adverteerders eisen dat ze bekendmaken wanneer advertenties over politieke kwesties met behulp van kunstmatige intelligentie (AI) zijn gemaakt. Het moederbedrijf van Facebook, Instagram en WhatsApp wil zo de verspreiding van nepnieuws voorkomen.

De nieuwe regels worden in 2024 van kracht, maakte het bedrijf bekend. Adverteerders zullen onder meer moeten aangeven wanneer kunstmatige intelligentie wordt gebruikt om mensen uitspraken of dingen te laten doen die ze nooit hebben gedaan. Als adverteerders niet bekendmaken waar ze kunstmatige intelligentie of andere digitale technieken hebben gebruikt, kan Meta de advertentie weigeren of in het uiterste geval boetes opleggen.

Ook andere technologiebedrijven worstelen met de neveneffecten van AI. Eerder dit jaar kondigde Google aan dat adverteerders in de aanloop naar de presidentsverkiezingen in de VS verplicht openbaar moeten maken wanneer hun berichten door AI zijn gemaakt. Microsoft maakte woensdag bekend dat het Amerikaanse presidentskandidaten gaat helpen om nepvideo’s aan te pakken.