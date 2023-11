Adviesbureau EY: veel consumenten besparen op uitgaven feestdagen

Meer dan de helft van de consumenten is van plan om in de feestmaanden minder uit te geven om geld te besparen. Dat komt naar voren uit een studie van accountants- en adviesbureau EY. Driekwart van de consumenten stelt aankopen bovendien uit tot koopjesfestijnen zoals Black Friday.

EY ondervroeg 22.000 consumenten in 28 landen, waaronder Nederland, Duitsland, de Verenigde Staten, China en India. Het rapport onderstreept volgens het adviesbureau de veranderende uitgavenpatronen van consumenten. Hoge inflatie, stijgende rentes en achterstallige betalingen op creditcards tasten de koopkracht aan, concludeert hoofd consumentenproducten en retail bij EY Jim Doucette.

Van de ondervraagden maakt 80 procent zich druk over hun financiƫn. Daarom zijn meer mensen van plan om dit jaar thuis te koken en te bezuinigen op afhaalrestaurants.

In China zegt 11 procent van de consumenten dat ze dit jaar minder gaan uitgeven in de feestmaanden. Bijna de helft is juist van plan de uitgaven te verhogen.