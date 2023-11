Belgische parlementariërs stemmen in met strengere pakketwet

Pakketbezorgers in België zijn binnenkort gebonden aan strengere regels voor de behandeling van hun koeriers. Een meerderheid van het parlement stemde in met een nieuwe wet voor pakketbezorging van Petra De Sutter, de minister van Post. Volgens die wet moeten bedrijven zoals PostNL minimumvergoedingen betalen aan koeriers en zich houden aan maximale werktijden.

Door de nieuwe wet zullen koeriers maximaal 9 uur per dag pakjes mogen bezorgen. In totaal gaat het om maximaal 56 uur per week, maximaal 90 uur per twee weken en maximaal twee keer per week 10 uur.

Postbedrijven moeten zich ook registeren bij de overheid, wat zwartwerk en belastingfraude moet tegengaan. Kleine onderaannemers die voor grotere bezorgbedrijven werken moeten ook een minimale vergoeding krijgen. Ook krijgen ze een vergoeding voor brandstof, garagekosten en autoverzekeringen. Bij overtredingen kunnen bedrijven een boete krijgen die 5 procent van hun jaaromzet bedraagt.

Volgens De Sutter rekent de nieuwe wet af met “rotte appels” onder pakketbezorgers. Die zouden de rechten van koeriers uithollen, onder meer door sociale bijdragen niet te betalen en mensen lang door te laten werken.

Ze bezigde die term “rotte appels” ook al na onthullingen van Belgische media over misstanden bij PostNL, waarvoor kinderen aan het werk zouden zijn geweest. PostNL lag al onder vuur in België door een onderzoek van justitie naar mogelijke misstanden rond zwartwerk. Daarbij werden PostNL-depots tijdelijk gesloten en werd de topman van het Belgische bedrijfsonderdeel opgepakt. PostNL zei de beschuldigingen niet te herkennen.

De Sutters nieuwe wet voor pakketbezorging krijgt ook kritiek. Die levert meer administratieve lasten op terwijl de gebrekkige handhaving van bestaande wetgeving de echte reden is van problemen in de pakketbezorging, stelt ondernemersorganisatie Unizo tegenover omroep VRT.

Michael Freilich van oppositiepartij N-VA vreest dat veel bedrijven in de problemen komen, waar staatspostbedrijf Bpost alleen maar van zou profiteren. De linkse oppositiepartij PVDA klaagt dat de wet schijnzelfstandigheid niet tegengaat.