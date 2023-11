Bloomberg: Duitsland en Nederland dicht bij deal over TenneT

Duitsland en Nederland zijn dicht bij een deal over de verkoop van Duitse onderdelen van hoogspanningsnetbeheerder TenneT, meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden. Duitsland zou iets meer dan 22 miljard euro over hebben voor het netwerk van TenneT binnen zijn landsgrenzen.

Mogelijk maakt Berlijn vrijdag al een overeenkomst bekend, maar de onderhandelingen zouden langer kunnen duren.

Het ministerie van Financi├źn wilde niet reageren op het nieuws. Ook het Duitse ministerie van Economische Zaken weigerde tegenover Bloomberg commentaar te geven.

Nederland en Duitsland zijn al een poos in gesprek over de Duitse activiteiten van TenneT. De Nederlandse staat is nu nog de enige aandeelhouder van de netbeheerder, die ook verantwoordelijk is voor grote delen van het hoogspanningsnet in Duitsland.

Door de energietransitie zijn forse investeringen nodig in zowel het Nederlandse als het Duitse elektriciteitsnet, maar de Nederlandse regering zou het liefst alleen kapitaal willen vrijmaken voor het Nederlandse deel van het bedrijf. Vorig jaar werd duidelijk dat Berlijn weer interesse heeft in een investering in de Duitse activiteiten van TenneT.

TenneT liet weten dat de gesprekken nog lopen. Een woordvoerster benadrukt dat de Duits-Nederlandse onderhandelingen niet alleen over de prijs gaan. Ook zijn goede afspraken nodig om de voordelen van de samenwerking van Duitsers en Nederlanders binnen TenneT te behouden.

“De stroomnetten zitten aan elkaar en je moet het net continu in balans brengen. Als je kijkt naar hoe wij samenwerken over de grens, moet je uitkijken dat je dit niet r├╝cksichtslos uit elkaar trekt. Je wil daarom zwart-op-wit goede afspraken om die synergievoordelen te behouden”, legt ze uit.