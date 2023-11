China valt weer terug in deflatie

De consumentenprijzen in China zijn in oktober met 0,2 procent gedaald ten opzichte van een jaar geleden. Met een inflatiecijfer van onder de nul procent is de op een na grootste economie weer teruggekeerd naar deflatie, wat erop wijst dat het land moeite heeft om de economische groei via de binnenlandse vraag te stimuleren. Economen hadden gerekend op een daling van de consumentenprijzen met 0,1 procent in oktober.

In juli gleed China al voor het eerst in meer dan twee jaar kortstondig weg in deflatie, gevolgd door een lichte stijging van de consumentenprijzen in augustus en onveranderde prijzen in september. Volgens het Chinese statistiekbureau hield de prijsdaling in oktober verband met de afnemende consumentenvraag na de herfstvakantie en een hoog aanbod van landbouwproducten.

De prijzen voor voedingsmiddelen, tabak en alcohol lieten vorige maand de grootste dalingen zien, waarbij volgens het statistiekbureau varkensvlees ruim 30 procent goedkoper werd. China kende eind 2020 en begin 2021 ook een korte periode van deflatie, grotendeels als gevolg van een ineenstorting van de prijs van varkensvlees, het meest geconsumeerde vlees in het land.

Het Chinese statistiekbureau kwam ook met nieuwe gegevens over de producentenprijzen. De prijzen die fabrikanten voor hun goederen vragen daalden in oktober met 2,6 procent, na een daling van 2,5 procent in september. De producentenprijzen nemen al dertien maanden op rij af. Economen hadden voor oktober gerekend op een prijsdaling met 2,7 procent.