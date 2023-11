EU-landen plannen extra overleg over begrotingsregels

De ministers van Financiƫn van de EU-landen plannen een extra overleg over de nieuwe begrotingsregels waarover ze het maar niet eens kunnen worden. Ze komen wel langzaam dichter bij elkaar, verzekeren zwaargewichten Duitsland en Frankrijk.

De oude begrotingsregels schrijven voor dat een EU-lidstaat zijn begrotingstekort onder de 3 procent van het bruto binnenlands product (bbp) moet houden en zijn staatsschuld onder de 60 procent. Maar ze werden niet gehandhaafd en zijn sinds de coronacrisis zelfs helemaal opgeschort. De EU-lidstaten overleggen al maanden over nieuwe, realistischer normen. De oude tegenstelling tussen ‘zuinige’ landen als Nederland en Duitsland en voorstanders van soepeler begrotingsregels in met name Zuid-Europa speelt in die onderhandelingen weer op.

De tot dusver sombere Duitse minister Christian Lindner denkt inmiddels “veel optimistischer” over de mogelijkheid er nog dit jaar uit te komen. Lindner en zijn 26 collega’s hebben “een aanzienlijke stap vooruit” gezet, meent hij. Frankrijk zou Duitsland wat tegemoet zijn gekomen. Het overleg tussen de twee grootste EU-lidstaten, die min of meer de twee kampen vertegenwoordigen, verloopt “positief en constructief”, zegt ook de Franse minister Bruno Le Maire.

De ministers voelen de druk van de klok, omdat in juni de Europese verkiezingen zijn. Als zij het niet gauw onderling eens worden en beginnen aan de onderhandelingen met het Europees Parlement, dreigt het vraagstuk op de lange baan te belanden. Dan zouden in principe de oude begrotingsregels weer van kracht worden en daarop zit niemand te wachten.