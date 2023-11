Woonbond: minister zet stappen terug met aangepaste middenhuurwet

Minister Hugo de Jonge zet in zijn aangepaste wetsvoorstel voor de regulering van de middenhuur opnieuw stappen terug door hogere huurprijzen toe te laten dan in zijn eerdere voorstel, zegt huurdersvereniging Woonbond. Wel is het volgens de belangenvereniging voor huurders goed dat er voor een deel van de vrije huursector eindelijk wat gebeurt tegen torenhoge huurprijzen.

In de vernieuwde plannen mogen ontwikkelaars die de komende twee jaar middenhuurwoningen bouwen, tien jaar lang 10 procent meer huur vragen. In het eerste voorstel van De Jonge was dit nog 5 procent. Met deze aanpassing wil de bewindsman het voor ontwikkelaars aantrekkelijker maken om te bouwen in het middensegment. De Woonbond laat weten niet bij te zijn met onder meer deze zogeheten nieuwbouwopslag.

De Jonge wil ook het puntenstelsel voor woningen veranderen waarop de huurprijs deels wordt gebaseerd. Nu kan een huis onbedoeld veel punten verliezen als een verhuurder het pand verbetert door het bijvoorbeeld te verduurzamen. Vanaf 187 punten tellen die punten veel minder zwaarder mee voor de waarde van de woning. Daardoor kan het totale aantal punten flink terugvallen en mogen verhuurders minder huur vragen. De Jonge wil die terugval tegengaan. Verhuurders mogen dan na verduurzaming nog steeds de maximale huur blijven vragen.

Maar volgens Marcel Trip van de Woonbond is het puntenstelsel al royaal voor nieuwe huizen. “Nieuwbouw krijgt al makkelijker extra punten en daarmee een extra hoge huurprijs omdat ook zuinige energielabels en een hoge WOZ-waarde extra ruimte voor hoge huren opleveren”, stelt hij. “Daarmee doet het puntenstelsel minder goed waar het voor bedoeld is. Namelijk huurders beschermen tegen woekerprijzen als er veel marktdruk is.”

De WOZ-waarde krijgt van de bewindsman volgens Trip ook een veel te grote rol bij het bepalen van de maximale huurprijs. “Zo laat je schaarste te veel de maximale huurprijs dicteren, in een systeem dat daar juist tegen moet beschermen.”