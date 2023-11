Consumentenvertrouwen VS naar laagste niveau in zes maanden

Het vertrouwen van consumenten in de Verenigde Staten is in november gezakt naar het laagste niveau in zes maanden omdat Amerikanen zich meer zorgen maken over een stijgende inflatie, hogere rente en een afzwakkende economie. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van de Universiteit van Michigan die het vertrouwen meet.

De graadmeter die het vertrouwen weerspiegelt, zakte bovendien ook sterker dan economen hadden verwacht. Volgens de universiteit ging de index voor de inflatieverwachtingen op langere termijn naar het hoogste niveau sinds 2011. Door de hoge inflatie wordt de koopkracht van huishoudens gedrukt, terwijl de gestegen rente zorgt voor hogere kosten bij hypotheken en leningen.

Om de hoge inflatie aan te pakken heeft de Amerikaanse centrale bank de rente fors verhoogd. Inmiddels is er wel een pauze, maar de Federal Reserve heeft aangegeven niet uit te sluiten dat de rente verder kan stijgen als dat nodig mocht zijn.

Ook zijn er zorgen bij Amerikanen over een afzwakkende arbeidsmarkt en stijgende werkloosheid. Het dalende vertrouwen kan impact hebben op de consumentenbestedingen, de motor van de Amerikaanse economie, in de belangrijke feestdagenperiode die er aankomt.