Bedrijfscijfers maken plaats voor rentevrees op de beurs

Het cijferseizoen op de wereldwijde beurzen is deze week ten einde, maar dat betekent niet dat de rust is teruggekeerd. Beleggers maken zich onder meer zorgen over de rente in de Verenigde Staten. Uitspraken van de voorzitter van de Federal Reserve Jerome Powell droegen bij aan de angst dat de Fed de rente mogelijk toch nog verder zal verhogen.

De Amerikaanse koepel van centrale banken “zal niet twijfelen” de rentes verder te verhogen als dat nodig blijkt te zijn, zei Powell donderdag in een toespraak op het hoofdkwartier van het Internationaal Monetair Fonds. Als gevolg daarvan staakten de S&P 500 en Nasdaq donderdag hun langste winstreeks in twee jaar. Beleggers op Wall Street hadden juist gehoopt dat de renteverhogingen tot het verleden behoorden.

Ook de Europese Centrale Bank (ECB) is waakzaam rond de prijsontwikkelingen, ondanks de afzwakkende inflatie. Op de financiĆ«le markten wordt verwacht dat de ECB klaar is met renteverhogingen; mogelijk dat de rente volgend jaar zelfs weer verlaagd kan worden. Maar ECB-president Christine Lagarde stelde vorige week nog dat die verlagingen er de “komende paar kwartalen” niet zullen komen.

Verder houdt de aan de beurs van Amsterdam genoteerde voetbalclub Ajax aan het einde van de week een aandeelhoudersvergadering. Zowel sportief als zakelijk gaat het de club dit seizoen niet voor de wind. De onrust binnen de club ontstond onder meer door de inmiddels ontslagen directeur voetbalzaken Sven Mislintat. Naar hem loopt nog een onderzoek over mogelijke belangenverstrengeling bij transfers. Maar Ajax liet eerder weten dat het onwaarschijnlijk is dat het onderzoek voorafgaand aan de aandeelhoudersvergadering zal zijn afgerond.

Voor wat betreft macro-economische cijfers, ligt de focus met name op dinsdag. Dan komt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) met een eerste berekening van de economische groei in Nederland over het derde kwartaal. Over de maanden april tot en met juni was er nog sprake van krimp. Dat gold ook voor het kwartaal daarvoor, waardoor Nederland in een technische recessie terechtkwam. Daarvan is sprake bij twee opeenvolgende kwartalen van krimp.