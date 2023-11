Schiphol: veel minder ultrafijnstof in lucht na test met apparaat

Het apparaat waarmee op Schiphol ultrafijnstof uit de lucht wordt gezogen werkt goed. Gemiddeld zorgt het apparaat volgens de luchthaven voor 75 procent minder ultrafijnstof. Door de positieve resultaten wil Schiphol het apparaat ook in andere gebouwen testen, laat een woordvoerster weten.

Schiphol deed afgelopen maanden een proef met dit speciale apparaat in een van de brandweerkazernes bij start- en landingsgebied. Lucht die is vervuild met ultrafijnstof komt terecht in dat apparaat en de machine filtert de lucht. Schone lucht zonder ultrafijnstof gaat vervolgens weer naar buiten.

Naar eigen zeggen is Schiphol een van de eerste partijen die het apparaat heeft getest. Het apparaat zelf maakt de lucht “nagenoeg volledig schoon”, stelt de luchthaven. Omdat er in de kazerne ook weleens ramen en deuren opengaan, is het percentage ultrafijnstof in de lucht iets hoger. Het apparaat blijft in de kazerne en komt komende periode ook in andere gebouwen vlak bij start- en landingsgebied. Wanneer dit gebeurt en op welke plekken dit zal zijn is nog niet bekend. Daarna wil het vliegveld de machine ook testen in de buitenlucht, op de D-pier.

Schiphol doet deze maand een andere proef tegen ultrafijnstof in de lucht op Twente Airport bij Enschede. De techniek met waterdruppels werd vorig jaar al getest en is nu doorontwikkeld. Speciale sproeiers produceren nevel bij een vliegtuig met draaiende motoren. Het ultrafijnstof moet zich aan deze nevel hechten en daardoor snel op de grond vallen in plaats van zich verder te verspreiden in de lucht. Als de resultaten van deze test goed zijn, wil Schiphol deze methode testen op grotere schaal.

Ultrafijnstof bestaat uit deeltjes die kleiner zijn dan een tienduizendste van een millimeter. Die deeltjes komen vooral voor in onder meer de buurt van vliegvelden. De Gezondheidsraad waarschuwde twee jaar geleden dat zulke deeltjes heel schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid. Honderden medewerkers van Schiphol klaagden in 2019 bij vakbond FNV over ultrafijnstof op de luchthaven.