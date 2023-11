Consumenten kopen minder goederen en besteden minder aan diensten

Consumenten hebben in september minder goederen gekocht en minder geld uitgegeven aan diensten, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Vergeleken met september vorig jaar lagen de bestedingen 1,9 procent lager.

Mensen hebben volgens het CBS afgelopen september 0,3 procent minder uitgegeven aan diensten als verzekeringen, openbaar vervoer of een bezoek aan een evenement of kapper. Dit is de eerste daling op jaarbasis na maart 2021, toen de coronapandemie er nog was. Voorgaande maanden gaven mensen juist meer uit aan diensten.

Consumenten gaven ook minder geld uit aan onder meer eten, kleding en spullen voor het huis. De bestedingen aan overige goederen zoals energie en producten voor de persoonlijke verzorging waren 7,1 procent minder. Wel kochten mensen vaker een auto, aldus het CBS.

Volgens het statistiekbureau waren de omstandigheden voor aankopen in september en in oktober nog steeds ongunstig. Onder meer de hoge inflatie en gestegen energieprijzen zorgen al langer voor duurdere goederen en diensten. Nog steeds hebben consumenten te maken met hoge prijzen, zegt econoom Peter Hein van Mulligen van het CBS. De grootste prijsstijgingen voor energie en boodschappen zijn volgens hem inmiddels wel achter de rug. “De laatste maanden zijn de stijgingen aan het afvlakken.”

Of dat betekent dat de prijzen ook weer omlaag gaan, kan hij niet zeggen. “Als de prijzen eenmaal zijn gestegen gaan ze vaak niet zo snel meer omlaag.” Wel zijn de lonen volgens Van Mulligen afgelopen tijd harder gestegen dan de prijzen, waardoor werkenden meer geld te besteden hebben. Mensen met een uitkering zijn nog wel afhankelijk van bijvoorbeeld prijscompensaties, aldus de econoom.