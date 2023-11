Economie eurolanden licht gekrompen

De economie van de eurozone is in het derde kwartaal licht gekrompen ten opzichte van de voorgaande drie maanden. De hele Europese Unie kende geen economische groei, maar ook geen krimp.

Volgens het Europese statistiekbureau Eurostat daalde het bruto binnenlands product (bbp) van de eurolanden met 0,1 procent. In het tweede kwartaal was er juist sprake van 0,2 procent groei.

Eerder op de dag werd bekend dat de Nederlandse economie voor het derde kwartaal op rij was gekrompen. Dat kwam vooral door een daling van de investeringen. Ook Duitsland, binnen Europa een economische grootmacht, had te maken met economische krimp.

Eurostat meldde tegelijkertijd met de eerste raming van het bbp nieuwe cijfers over de arbeidsmarkt. Het aantal mensen met een betaalde baan steeg in de eurozone met 0,3 procent in vergelijking met het tweede kwartaal. In de Europese Unie nam de werkgelegenheid toe met 0,2 procent.