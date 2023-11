Foxconn-oprichter mag meedoen aan presidentsverkiezingen Taiwan

Zakenman Terry Gou mag meedoen aan de presidentsverkiezingen in Taiwan, die volgend jaar worden gehouden. De oprichter van het Taiwanese technologiebedrijf Foxconn, dat onder meer de iPhones voor Apple maakt, heeft drie keer zoveel handtekeningen verzameld als nodig is om als onafhankelijke kandidaat mee te mogen doen aan de verkiezingen.

Gou, die in 2019 aftrad als baas van Foxconn, moest volgens de verkiezingsregels voor 2 november ongeveer 300.000 handtekeningen van kiezers verzamelen om zich te kwalificeren. De steenrijke zakenman wist volgens de verkiezingscommissie ruim 900.000 geldige handtekeningen te verzamelen.

In een verklaring bedankte de miljardair zijn achterban voor hun “enthousiaste steun” en beloofde hij hard te zullen werken om “vrede aan de overkant van de Straat van Taiwan” te bereiken. Gou maakte zijn ambitie om president te worden in augustus bekend. Hij liet toen weten dat hij de oppositie wilde verenigen en ervoor wilde zorgen dat het eiland niet “het volgende Oekra├»ne” zou worden.

Hij beschuldigde de regerende Democratische Progressieve Partij (DPP) ervan Taiwan op de rand van oorlog te hebben gebracht door China tegen te werken. De Chinese overheid vindt namelijk dat Taiwan bij China hoort en ziet het eiland als een afvallige provincie. De 73-jarige Gou is een van de vier kandidaten bij de verkiezingen. Uit opiniepeilingen blijkt dat hij de minst favoriete kandidaat is en ruim achterblijft bij koploper Lai Ching-te van de DPP, die momenteel vicepresident is.

Gou deed eerder al een gooi naar het presidentschap. In 2019 stelde hij zich kandidaat voor de nationalistische partij Kuomintang, maar die partij koos in de voorverkiezing voor een andere presidentskandidaat.