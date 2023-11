Nederlands kruidenbedrijf Euroma volledig in Japanse handen

Het Japanse handels- en investeringsbedrijf Marubeni wil de Nederlandse producent van kruiden, specerijen en smaakmakers Euroma volledig overnemen. De twee bedrijven hebben de Autoriteit Consument en Markt (ACM) om toestemming gevraagd voor de overname, meldde de toezichthouder dinsdag.

Euroma is een van de grootste kruiden- en specerijenleveranciers van Nederland. De producten van het bedrijf zijn verkrijgbaar bij de meeste supermarkten in Nederland, Belgiƫ en online. Ook is het bedrijf uit Zwolle bekend van de kruidenpotjesset Original Spices, die is ontstaan uit een samenwerking met 3-sterrenchef Jonnie Boer van de Librije. In 2018 nam Euroma ook Intertaste over, waarmee het bedrijf naar eigen zeggen een van de grootste spelers op de markt voor kruiden en specerijen werd.

In juni 2021 nam Marubeni al een aanzienlijk minderheidsbelang in Euroma Holding, het moederbedrijf van Koninklijke Euroma, en werd daarmee een belangrijke strategische partner. Het Japanse bedrijf liet toen weten de intentie te hebben om het bedrijf op termijn volledig over te willen nemen.