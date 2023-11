Onderzoek: financiën woningcorporaties zijn verbeterd

Woningcorporaties zijn er vorig jaar financieel op vooruitgegaan, berekende financieel adviseur Finance Ideas. Dat kwam voor een groot deel door de verlaging van de verhuurderheffing, een extra belasting voor corporaties die in 2013 werd ingevoerd.

Bij de honderd grootste woningcorporaties steeg de operationele kasstroom, dus hoeveel geld er concreet binnenkomt, gemiddeld met bijna 20 procent ten opzichte van 2021. Naast de bijna gehalveerde verhuurderheffing was dat te danken aan een daling van de rentes die corporaties gemiddeld betalen. Die gemiddelde daling kwam doordat één huisvester gunstigere voorwaarden voor zijn leningen kon afspreken.

Finance Ideas, dat vooral maatschappelijke ondernemingen adviseert, wijst erop dat het binnenkomende geld vaak niet voldoende is voor alle kosten om woningen te verbeteren. Per huurwoning was de kasstroom namelijk iets meer dan 1200 euro, terwijl de verbeteruitgaven ruim 1400 euro per woning bedroegen. Onder andere de uitgaven voor het verduurzamen en renoveren van woningen stegen.

De uitgaven voor nieuwbouw daalden juist met bijna 2 procent. Daarentegen kochten en verkochten corporaties in 2022 veel meer huurappartementen of -huizen, vaak van elkaar. Zo stegen de opbrengsten uit de verkoop van woningen met ruim 30 procent. De uitgaven voor de aankoop van woningen zijn meer dan verdubbeld.