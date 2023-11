Britse inflatie neemt af tot laagste niveau in twee jaar

De Britse inflatie is vorige maand sterker dan verwacht afgenomen tot het laagste niveau in twee jaar. Het dagelijks leven werd in het Verenigd Koninkrijk 4,6 procent duurder in oktober vergeleken met een jaar eerder, meldde het Britse statistiekbureau ONS. In september bedroeg de inflatie nog 6,7 procent.

Economen hadden gerekend op een stijging van de consumentenprijzen in oktober met 4,8 procent. De zogeheten kerninflatie, waarin de sterk schommelende prijzen voor voeding en energie niet worden meegenomen, nam af tot 5,7 procent, van 6,1 procent in september.

De afkoelende inflatie is goed nieuws voor de Britse premier Rishi Sunak. Hij beloofde de prijsgroei dit jaar te halveren ten opzichte van het piekniveau in 2022, vóór de verwachte verkiezingen in 2024. Volgens recente opiniepeilingen dreigt zijn Conservatieve Partij die waarschijnlijk te gaan verliezen.

In een reactie op de nieuwe inflatiecijfers verklaarde Sunak dat zijn regering “op koers moet blijven” om de inflatie verder terug te dringen. “Hoewel het goed nieuws is dat de prijzen niet langer zo hard stijgen, weten we dat veel mensen het nog altijd moeilijk hebben. Daarom moeten we op koers blijven om de inflatie weer helemaal terug te brengen naar de doelstelling van 2 procent.”