Rabobank wil de bank ‘eenvoudiger’ en ‘efficiënter’ maken

Rabobank is een onderzoek begonnen naar het “vereenvoudigen” en “efficiënter maken” van het bankbedrijf in Nederland, laat een woordvoerder weten. Het doel daarvan is volgens hem om de marktpositie te versterken. “Om deze ambitie te realiseren, wordt kritisch gekeken naar de klantbediening en de organisatie”, aldus de zegsman.

Of er banen gaan verdwijnen is volgens hem nog niet te zeggen. De “herinrichting” wordt tijdens de algemene ledenvergadering op 6 december besproken.

Het Financieele Dagblad meldde eerder op de dag dat Rabobank zich opmaakt voor een ingrijpende herschikking, op basis van een uitgelekte interne notitie. Volgens de krant noemt topman Stefaan Decraene de bank te log, te complex en te hiërarchisch. Personeel moet meer verantwoordelijkheden krijgen. Daarbij zijn de indirecte kosten volgens Decraene te hoog. Ook zullen er functies verdwijnen, aldus het FD.