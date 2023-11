Aantal Amsterdammers in de WW met bijna 13 procent gestegen

Het aantal mensen met een WW-uitkering in en rond Amsterdam is in oktober met bijna 13 procent gestegen vergeleken met het jaar daarvoor. Dat is aanzienlijk meer dan in de meeste andere regio’s.

Het UWV tast in het duister over de stijging, die opmerkelijk is te noemen door de juist aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt. De cijfers hebben betrekking op de ‘metropoolregio’ Amsterdam, die zich uitstrekt van IJmuiden tot Lelystad en van Purmerend tot de Haarlemmermeer.

De stijging van het aantal WW-uitkeringen doet zich ook voor in de regio’s Rivierenland (12 procent), Gorinchem (10 procent) en Noord-Limburg (9 procent). Maar in veel regio’s is sprake van een stabilisering of een afname, zoals Holland Rijnland, waar het aantal WW-uitkeringen met 6 procent afnam.

In oktober van dit jaar werden er in Amsterdam ruim 15.000 WW-uitkeringen verstrekt, 12,7 procent meer dan het jaar daarvoor. Het UWV Amsterdam heeft geen eenduidige verklaring voor de toename, maar wijst vooral op de afkoelende economie. “De vraag naar producten en diensten neemt af”, zegt een medewerker. “De horeca loopt bijvoorbeeld nu terug en daarom lijkt er sprake te zijn van een seizoenseffect. Veel jongeren raken werkloos omdat er tijdelijke contracten niet worden verlengd. Daardoor stijgt de jeugdwerkloosheid.”