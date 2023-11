Brussel kan glyfosaat langer toestaan door patstelling EU-landen

De Europese Commissie kan haar plan doorzetten om de omstreden onkruidverdelger glyfosaat langer toe te staan. De patstelling tussen de EU-landen blijft voortduren, waardoor de commissie nu mag beslissen.

De royale meerderheid die nodig is om het bestrijdingsmiddel te verbieden kwam er donderdag opnieuw niet, zeggen EU-diplomaten. Evenmin als ruime steun voor verlenging met tien jaar, zoals de commissie had voorgesteld. Dat laatste gebeurt nu waarschijnlijk toch. Het dagelijks bestuur van de EU heeft voor het definitieve besluit een maand de tijd.

Nederland heeft zich opnieuw onthouden van stemming, zegt een EU-bron. De Tweede Kamer wilde dat Nederland tegen zou stemmen.

Over glyfosaat, beter bekend als bijvoorbeeld het veelgebruikte Roundup van fabrikant Monsanto, is al jaren veel te doen. Sommige onderzoekers denken dat het middel kankerverwekkend is en de ziekte van Parkinson kan veroorzaken. Bovendien zou het een belangrijke bestuiver als de bij en veel andere diersoorten ernstig bedreigen. Maar de commissie ziet geen sluitend bewijs en dus ook geen reden voor een verbod.