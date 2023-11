Italië verbiedt verkoop van vlees uit laboratorium

De Italiaanse regering verbiedt de verkoop van vlees dat in een laboratorium is gekweekt. Donderdag werd duidelijk dat het parlement instemt met een wet die deze nieuwe vorm van vlees uit de Italiaanse winkelschappen moet houden. Binnen de Europese Unie is er overigens ook geen toestemming voor de verkoop van kweekvlees.

Meerder bedrijven, waaronder het Nederlandse Mosa Meat, ontwikkelen vlees uit het lab. Daarbij worden enkele dierlijke cellen in een laboratorium gevoed om het uit te laten groeien tot een stuk vlees.

De rechtse regering van premier Giorgia Meloni vreest problemen met de volksgezondheid als mensen vlees eten dat niet van echte koeien, varkens, kippen of andere dieren afkomstig is. Daarnaast zou kweekvlees de omvangrijke veeteeltsector van Italië schaden. Wie dergelijke producten toch verkoopt, riskeert per overtreding een boete tussen de 10.000 en 60.000 euro.

Nog geen van de bedrijven die in de toekomst in de EU kweekvlees willen verkopen, hebben daar op dit moment toestemming voor van de Europese toezichthouder voor voedselveiligheid. Alleen Singapore en de Verenigde Staten hebben de verkoop van kweekvlees goedgekeurd.