Organisaties blijven pleiten voor totaalverbod op glyfosaat

Vakbond FNV, Natuur & Milieu en de Parkinson Vereniging blijven zich inzetten voor een totaalverbod op glyfosaat in Nederland. Ze laten dat weten in reactie op de stemming in Brussel over de onkruidverdelger. Omdat de lidstaten verdeeld zijn, kan de Europese Commissie het eigen voorstel nu doorzetten. Dat houdt in dat glyfosaat onder aangescherpte voorwaarden de komende tien jaar op de Europese markt mag blijven.

De organisaties roepen de Europese Commissie nog eens op “om alle zorgen van wetenschappers serieus te nemen”. Volgens hen moet glyfosaat worden verboden. “Dit middel is waarschijnlijk kankerverwekkend, wordt in verband gebracht met de ziekte van Parkinson en kan de biodiversiteit ernstig schaden”, sommen ze op.

Hoewel de markttoelating een Europees besluit is, kunnen lidstaten wel eigen regels maken over de toepassing van het bestrijdingsmiddel. De Nederlandse overheid wil bijvoorbeeld het doodspuiten van grasland of zogeheten groenbemesters en vanggewassen met glyfosaat vanaf 2025 verbieden. De drie organisaties zeggen dat ze daar “scherp op gaan toezien”.