Traagste groei voor woningbouwers sinds eind 2020

Bouwers van woningen en andere gebouwen hadden van juli tot en met september te maken met de laagste omzetgroei sinds het laatste kwartaal van 2020. Economen voorspellen al langer dat de bouwsector de komende tijd zal krimpen, onder andere door de hogere rentes, kostenstijgingen en gebrek aan geschikte bouwgrond.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek berekende dat de omzet in de woningbouw en utiliteitsbouw, dus alle gebouwen zonder woonfunctie, in het derde kwartaal 2,5 procent was gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Middelgrote spelers in deze tak van de bouw hadden zelfs te maken met lichte krimp.

Andere deelbranches van de bouwsector zagen de opbrengsten sneller stijgen. De bouw als geheel boekte een 6,4 procent hogere omzet dan een jaar eerder, waarbij vooral de omzet van gespecialiseerde bouwbedrijven hard steeg.

Nederland heeft al jaren te maken met schaarste aan woningen. Het doel van de regering om jaarlijks zo’n 100.000 woningen te bouwen lijkt steeds moeilijker haalbaar. Het aantal vergunningen voor nieuwbouw, een goede voorspeller voor de komst van nieuwe woningen, viel het voorbije kwartaal 27 procent lager uit dan een jaar eerder. Ook in het eerste en tweede kwartaal gaven gemeenten veel minder vergunningen af.

Bouwbedrijven gingen vaker failliet dan een jaar eerder. In totaal gingen 112 ondernemingen bankroet, tegenover 85 een jaar eerder.

Economen van ABN AMRO stellen dat de bouwsector vooral last heeft van stagnatie op de markt voor nieuw gebouwde koopwoningen. Dat veroorzaakt volgend jaar 2,5 procent krimp in de bouw, voorspellen ze in navolging van andere kenners. Dankzij de sterk gestegen lonen hebben veel Nederlanders komend jaar weliswaar wat meer te besteden voor de aankoop van een huis, maar ze hebben vaak een sterke voorkeur voor bestaande huizen. Doordat nieuwbouwprojecten in de voorverkoop vaak te weinig kopers trekken, loopt de komst van nieuwe woningen nog meer vertraging op.

ABN AMRO waarschuwt dat die problemen met de nieuwbouw niet alleen de bouwers zelf zullen raken. Ook architectenbureaus en bijvoorbeeld houtleveranciers verkopen hierdoor minder. In 2025 verwachten economen van de bank weer licht herstel voor de bouw.