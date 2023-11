Bloomberg: druk op bestuur OpenAI voor terugkeer Altman

Investeerders in OpenAI, het moederbedrijf van ChatGPT, oefenen druk uit op het bestuur om de vrijdag ontslagen topman Sam Altman terug te halen. Dat meldden bronnen rond het bedrijf aan persbureau Bloomberg. Altman werd vrijdag onverwacht ontslagen omdat het bestuur van OpenAI geen vertrouwen meer heeft in hem.

Het ontslag heeft geleid tot felle kritiek van investeerders op het bestuur van het in San Francisco gevestigde OpenAI en kwam als een verrassing voor investeerders en Altman zelf, aldus Bloomberg. Naar verluidt zou Altman openstaan voor een terugkeer als bestuursvoorzitter. Hij is momenteel op tijdelijke basis bij OpenAI opgevolgd door technologiedirecteur Mira Murati.

In een verklaring stelde OpenAI vrijdag dat het ontslag van Altman volgt op onderzoek waaruit bleek dat “hij niet consistent openhartig was in zijn communicatie naar het bestuur en dat daardoor de uitoefening van zijn verantwoordelijkheden werd gehinderd”. “Het bestuur heeft geen vertrouwen meer in zijn vermogen om leiding te blijven geven aan OpenAI”, aldus het bedrijf.

Microsoft is grootaandeelhouder van OpenAI en topman Natya Sadella van het softwareconcern zou in contact staan met Altman en zijn steun hebben uitgesproken voor hem. Nadella zou slechts zeer kort voor het ontslag geïnformeerd zijn. Ook binnen OpenAI is ophef ontstaan over het ontslag van Altman. Zo is president en medeoprichter Greg Brockman uit protest opgestapt en is het mogelijk dat meer werknemers vertrekken, aldus de ingewijden.

Volgens Bloomberg hadden Altman en het bestuur meningsverschillen over onder meer veiligheid van kunstmatige intelligentie, snelheid van technologische ontwikkeling en vercommercialisering van het bedrijf.

Altman zou zelf werken aan de oprichting van een nieuw AI-bedrijf. Werknemers van OpenAI zouden zich daarbij willen aansluiten, onder wie de opgestapte Brockman, aldus bronnen tegen persbureau Reuters.

OpenAI werd in 2015 opgericht, mede door Altman en Elon Musk. ChatGPT werd ongeveer een jaar geleden gelanceerd, wat heeft geleid tot een enorme toename van de interesse in kunstmatige intelligentie.