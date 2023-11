Interim-Schipholbaas waarschuwt voor nog meer krimp

Interim-topman Ruud Sondag van Schiphol vreest dat het besluit om de krimp van de luchthaven op te schorten uiteindelijk zal leiden tot nog minder vluchten dan in het krimpplan was voorgesteld, onder meer door juridisch getouwtrek. “Er zijn partijen die zeggen: onder de 400.000”, zo reageert hij in Nieuwsuur voor het eerst op het besluit van minister Mark Harbers (Infrastructuur) om het plan voorlopig in de ijskast te zetten. “Daar wil ik voor waarschuwen.”

Het plan van Harbers hield in dat het aantal vliegbewegingen op Schiphol volgend zomerseizoen zou moeten worden beperkt tot 460.000. De demissionaire minister maakte afgelopen week bekend dat hij dat plan opschort, omdat het op te grote juridische bezwaren stuitte vanuit de Verenigde Staten en Europa.

Schiphol had in een eerste reactie al laten weten teleurgesteld te zijn over het besluit van Harbers. Interim-topman Sondag herhaalde in Nieuwsuur het standpunt van de luchthaven dat hij teleurgesteld is dat de omwonenden van Schiphol wederom aan het kortste eind trekken. Tegelijkertijd vreest hij dus juridische stappen doordat mensen “bozer en bozer” worden. “Dan kan het nog wel eens veel slechter aflopen voor Schiphol en nog wel eens eindigen met veel minder vluchten.”

“Er zijn andere plekken in Nederland waar de belangen van de buren te lang zijn veronachtzaamd”, zei hij, verwijzend naar de gaswinning in Groningen. “Uiteindelijk wordt er geen gas meer geboord. Ik ben bang, en dat is echt een ernstig signaal, dat als dit verder escaleert, dat Schiphol dan risico loopt op nog meer krimp.”

Sondag verwacht dat er dit jaar ongeveer 435.000 vluchten via Schiphol gaan. Nu het krimpplan is opgeschort, mag het maximale aantal vliegbewegingen per jaar weer naar 500.000. Maar dat gaat de luchthaven door capaciteitsproblemen niet redden, verwacht de interim-topman. “Ik denk dat 460.000 al echt wat vroeg van de mensen”, aldus Sondag, die verwacht over drie weken meer duidelijkheid te hebben over wat de luchthaven volgend jaar aan kan.