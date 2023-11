Maximale rente op krediet stijgt van 14 naar 15 procent

De maximale rente die kredietverstrekkers mogen rekenen op een zogenoemd consumptief krediet stijgt per 1 januari van 14 procent naar 15 procent, meldt het ministerie van FinanciĆ«n maandag. “Geld lenen, rood staan en kopen op afbetaling kan daardoor duurder worden”, aldus het ministerie in een persbericht.

De stijging is een gevolg van de voorgenomen stijging van de wettelijke rente van 6 procent naar 7 procent. Deze wettelijke rente is een onderdeel van de maximale kredietvergoeding. Een stijging of daling ervan heeft daar dus invloed op.

De wettelijke rente is gekoppeld aan de rente van de Europese Centrale Bank (ECB). Die probeert de inflatie te beteugelen met een hogere rente. De ECB heeft de rente het afgelopen jaar verder verhoogd.

De maximale kredietvergoeding bestaat uit twee delen: de variabele wettelijke rente en een maximale opslag. Door de stijging van de wettelijke rente gaat nu ook de totale maximale kredietvergoeding omhoog.