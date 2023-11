Nvidia ziet kwartaalomzet op jaarbasis verdrievoudigen

Nvidia blijft doorgroeien en meldt opnieuw een recordomzet. Over het derde kwartaal kwam het totaal aan inkomsten uit op ruim 18 miljard dollar. Dat is een verdrievoudiging ten opzichte van dezelfde periode een jaar geleden. Met name de datacentertak van de belangrijke speler op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI) liet een sterke omzetstijging zien.

De inkomsten binnen deze divisie stegen met 41 procent in vergelijking met het voorgaande kwartaal. Met 14,5 miljard dollar was datacentertak goed voor het leeuwendeel van de omzet voor Nvidia. De nettowinst kwam uit op meer dan 9 miljard dollar, tegen 680 miljoen dollar een jaar eerder. Een jaar geleden kampte het bedrijf nog met een zwakkere vraag vanuit de gamesindustrie naar zijn halfgeleiders en videokaarten.

Nvidia stelde in augustus al te verwachten flink te kunnen profiteren van de grote vraag naar techniek voor toepassingen op het gebied van AI. Het bedrijf was voorheen met name bekend van de ontwikkeling van grafische kaarten voor gamecomputers. Maar inmiddels speelt Nvidia een centrale rol binnen de AI-technologie. Zo maakt het bedrijf processors voor datacenters.

Op de financiƫle markten werd al dagen uitgekeken naar het kwartaalbericht van Nvidia en de verwachtingen waren hooggespannen. Het is echter maar de vraag in hoeverre de extreem hoge verwachtingen van beleggers tegemoet worden gekomen. Zo verwacht Nvidia in het vierde kwartaal een omzet van 20 miljard dollar te kunnen draaien, maar er zijn prognoses die oplopen tot 21 miljard dollar.