Chipconcern Nvidia licht lager op Wall Street na resultaten

Chipbedrijf Nvidia behoorde woensdag tot de dalers op aandelenbeurzen in New York. De belangrijke speler op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI) behaalde afgelopen kwartaal opnieuw een recordomzet en versloeg ruimschoots de verwachtingen van analisten en beleggers. Nvidia waarschuwde wel voor een negatieve impact van de strengere Amerikaanse regels voor de export naar China. Het aandeel, dat dit jaar al ruimschoots is verdrievoudigd in waarde, zakte 0,5 procent.

HP won 4 procent. De verkopen van de computermaker stonden in het afgelopen kwartaal opnieuw onder druk. Ook gaf HP een voorzichtige verwachting af voor het huidige kwartaal. Topman Enrique Lores sprak van een uitdagend boekjaar. Wel rekent hij op een groei van de pc-markt in 2024.

Beleggers kauwden daarnaast nog na op de notulen van de Federal Reserve. Uit die aantekeningen van de vorige rentevergadering bleek dat de beleidsmakers van de centrale bank de rente op een hoog niveau willen houden om er zeker van te zijn dat de inflatie afkoelt tot het doel van 2 procent. Over een renteverlaging werd niet gesproken.

Ook kwamen er nieuwe gegevens over de Amerikaanse arbeidsmarkt. Zo lag het aantal wekelijkse aanvragen van een werkloosheidsuitkering minder hoog dan verwacht.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel 0,4 procent hoger op 35.222 punten. De brede S&P 500 klom 0,6 procent tot 4564 punten en techgraadmeter Nasdaq won 1 procent tot 14.350 punten. Het is de laatste volle handelsdag op Wall Street van deze week. Donderdag zijn de beurzen dicht om Thanksgiving. De dag daarna wordt er tijdens koopjesfestijn Black Friday slechts een halve dag gehandeld.

Deere verloor 6,5 procent. De fabrikant van landbouwmachines presteerde afgelopen boekjaar beter dan kenners hadden voorzien, maar de winstverwachting voor het nieuwe jaar stelde teleur.

De aandacht bleef daarnaast uitgaan naar de perikelen bij OpenAI. Sam Altman keert terug als topman van het bedrijf achter de chatbot ChatGPT. Altman werd vrijdag door het bestuur van OpenAI ontslagen en werd maandag binnengehaald door Microsoft (plus 1,5 procent). Zijn ontslag zorgde voor veel kritiek op het bestuur van OpenAI. Altman keert nu terug bij het bedrijf onder een nieuw bestuur en met steun van Microsoft, een grote investeerder in OpenAI.