ECB: economische vooruitzichten ‘fragiel’, recessie mogelijkheid

De vooruitzichten voor de financiële stabiliteit in het eurogebied blijven “fragiel”, waarschuwt de Europese Centrale Bank (ECB). Dat komt volgens de centrale bank vooral door de nog altijd te hoge inflatie en geopolitieke spanningen.

De ECB verhoogde de rente het afgelopen jaar in een recordtempo om de stijgende inflatie te beteugelen, maar de stijging van de consumentenprijzen ligt nog steeds boven de doelstelling van de bank van 2 procent.

Ondertussen hebben de hogere leenkosten negatieve gevolgen voor de economie van de twintig EU-landen. Daardoor verlaagde de Europese Commissie vorige week de groeiverwachtingen voor dit jaar en volgend jaar. “De zwakke economische vooruitzichten, samen met de gevolgen van de hoge inflatie, zetten de mogelijkheden van mensen, bedrijven en overheden om hun schulden af ​​te lossen onder druk”, zegt Luis de Guindos, vicepresident van de ECB.

“Het is van cruciaal belang dat we waakzaam blijven nu de economie overgaat naar een klimaat van hogere rentetarieven, gekoppeld aan toenemende onzekerheden en geopolitieke spanningen”, vervolgt hij. De ECB waarschuwt ook dat een recessie een “mogelijk scenario” is als gevolg van de verslechterende vooruitzichten.