EU-klimaatman Hoekstra op weg naar ‘heel moeilijke’ klimaattop

De nieuwe Europese klimaatcommissaris Wopke Hoekstra maakt zich op voor een loodzware klimaattop, eind deze maand in Dubai. De landen zijn het in de verste verte nog niet eens en dan ziet Hoekstra de wereld ook nog eens in brand staan. Ook al hoort hij op zijn rondreis van hoofdstad naar hoofdstad hier en daar een opening, “we zijn er helaas nog lang niet”.

De tijd raakt op om de opwarming van de aarde te beperken tot hooguit 2 en liefst 1,5 graden, zoals de wereld acht jaar geleden in Parijs afsprak. De COP28 in Dubai geldt daarom als cruciaal. De Europese Unie wil grote uitstoters van CO2 als China daar zover krijgen om meer te doen tegen klimaatverandering. In ruil wil de EU onder meer wel meebetalen voor bijvoorbeeld klimaatschade in armere delen van de wereld.

Maar de grote uitruil waar Hoekstra op mikt is nog niet bepaald in zicht. “In normalere omstandigheden zou succes al bepaald niet evident zijn”, zegt hij in gesprek met de European Newsroom, waarin het ANP en andere persbureaus samenwerken. Want de standpunten van een opkomende grootmacht als China, van de olielanden, van verdrinkende eilandstaatjes en van Europa zijn “al heel verschillend”. Maar de afgelopen jaren is alles ook nog eens “oneindig veel moeilijker geworden” door bijvoorbeeld de oorlog in Oekra├»ne en in het Midden-Oosten en de spanningen met China.

Tegelijkertijd is er geen andere keus dan eruit te komen, meent Hoekstra. Niet mede-onderhandelaars, maar “de planeet zelf trekt rode lijnen”, stelt hij.

Andere deelnemers aan de klimaattop verwachten dat de EU, en dus Hoekstra, er het voortouw neemt. Hij reist al weken van Beijing naar Brasilia en van Praag naar Abu Dhabi op zoek naar compromissen. Daar voelt hij steeds beter aan waar er wat rek in een standpunt zit, maar “we staan echt voor een steile klim”. De lat ligt hoog omdat de wetenschap dat nu eenmaal voorschrijft. “En daar zijn we helaas nog bij lange na niet.”