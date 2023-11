Aandacht voor verkiezingsuitslag en olieprijzen op Damrak

Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht donderdag onder meer uit naar de verrassende uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen. Volgens de laatste prognose is de PVV van Geert Wilders met 37 zetels de grootste partij van Nederland geworden. De PVV wil onder meer een bindend referendum houden over het verlaten van de Europese Unie. Ook wil Wilders dat Nederland zich terugtrekt uit de internationale klimaatafspraken en de immigratiestroom flink terugdringen.

In zijn toespraak op de verkiezingsavond zei Wilders wel dat hij bereid is compromissen te sluiten om tot een regeerakkoord te komen. Het is dus niet duidelijk welke beleidsplannen hij zou kunnen uitvoeren.

Daarnaast houden beleggers de olieprijzen in de gaten. Die gingen verder omlaag na de forse daling een dag eerder. De olieprijzen staan onder druk doordat oliekartel OPEC+ zijn vergadering van zondag heeft uitgesteld tot volgende week donderdag. Naar verluidt is er onenigheid tussen Saudi-Arabiƫ en andere leden van de OPEC+ over een verdere verlaging van de olieproductie. Een vat Amerikaanse olie werd 1,1 procent goedkoper op 76,29 dollar en Brentolie kostte 1,2 procent minder op 80,98 dollar per vat.

De AEX-index op het Damrak koerst af op een vrijwel vlak begin. Ook de andere Europese beurzen lijken met kleine koersuitslagen te openen. De handel zal naar verwachting relatief rustig verlopen, aangezien de belangrijke Amerikaanse beurzen gesloten blijven door Thanksgiving. Ook is Wall Street op vrijdag tijdens koopjesfestijn Black Friday slechts een halve dag geopend.

De Aziatische beurzen lieten donderdag overwegend winsten zien. De beurzen in Hongkong en Shanghai klommen 0,4 en 0,6 procent, mede dankzij flinke koerswinsten in de vastgoedsector. Country Garden en Sino-Ocean stegen 16,5 en 24 procent. De twee noodlijdende vastgoedbedrijven zijn naar verluidt toegevoegd aan de lijst van bedrijven die financiƫle steun zullen krijgen van Beijing om de vastgoedcrisis in het land aan te pakken. In Japan hadden beleggers een vrije dag.

Investeringsbedrijf Exor liet weten iets meer dan 13 miljoen aandelen in te trekken. Dat komt neer op 5,6 procent van het uitstaande aandelenkapitaal. In september kondigde het bedrijf aan voor 1 miljard euro eigen aandelen in te kopen. Exor is het investeringsbedrijf van de familie Agnelli, de oprichters van autofabrikant Fiat, en maakt deel uit van de AEX-index.

De euro was donderdagochtend 1,0905 dollar waard, tegen 1,0970 dollar een dag eerder.