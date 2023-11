Grotere kans op recessie na krimp bedrijvigheid in eurozone

De economische bedrijvigheid in de eurozone is in november opnieuw gekrompen. De kans op een recessie in het eurogebied is daarmee groter geworden nu de economische neergang ook in het laatste kwartaal van het jaar lijkt aan te houden. De economie van de eurozone kromp in het derde kwartaal al met 0,1 procent. Van een recessie is sprake bij twee kwartalen van krimp op rij.

De index van marktonderzoeker S&P Global die de algehele bedrijvigheid in het eurogebied meet, kwam deze maand uit op 47,1, tegen een stand van 46,5 een maand eerder. Daarmee laat de zogeheten inkoopmanagersindex, die wordt gezien als een barometer voor de algehele economische situatie, voor de zesde maand op rij een krimp zien. Een niveau van 50 of meer duidt op groei, daaronder op krimp. Zowel in de industrie als de dienstensector was opnieuw sprake van krimp.

“De economie van de eurozone zit vast in de modder”, zei Cyrus de la Rubia, hoofdeconoom van Hamburg Commercial Bank. De nieuwe cijfers wijzen volgens hem op “de mogelijkheid van twee achtereenvolgende kwartalen van krimp van het bruto binnenlands product (bbp) in het eurogebied”.

Ook volgens econoom Bert Colijn van ING leveren de nieuwe gegevens weinig bewijs dat de bbp-groei in de eurozone in het vierde kwartaal positief zal worden. Het goede nieuws is volgens hem wel dat de neergang zich niet verdiept. “We bevinden ons momenteel waarschijnlijk in een zeer oppervlakkige technische recessie”, aldus de ING-econoom.

De kleinere krimp van de Duitse economie in november wijst er volgens De la Rubia ook op dat de groei in de grootste economie van het eurogebied snel zal terugkeren, na een waarschijnlijke recessie dit jaar. “Ondanks dat de economie nog steeds in recessiegebied verkeert, is het tempo van de groeivertraging merkbaar afgenomen”, aldus de econoom. Volgens hem is een terugkeer naar groei in de eerste helft van 2024 dan ook een plausibel vooruitzicht.