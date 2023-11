Topman cryptobeurs Binance mag van aanklagers VS niet uit

Amerikaanse aanklagers willen voorkomen dat Binance-topman Changpeng Zhao terugkeert naar zijn huis in de Verenigde Arabische Emiraten (VAE). Ze achten de kans dat hij niet terugkeert te groot.

Zhao staat in de Verenigde Staten terecht omdat hij met zijn cryptobeurs Binance de Amerikaanse anti-witwasregels heeft overtreden. Hij heeft schuld bekend. De rechter stemde deze week in met het verzoek van de multimiljardair om vóór zijn veroordeling in februari terug te keren naar de VAE.

De aanklagers dringen er bij de rechter op aan die beslissing te heroverwegen. Volgens hen bestaat er een “aanzienlijk risico” dat Zhao niet terugkeert naar de VS. De VAE hebben geen uitleveringsverdrag met de VS. “Het verlies van de borgsom van 20 miljoen dollar zou hij voor lief nemen en daarna kan hij de rest van zijn leven comfortabel in de VAE leven”, aldus de aanklagers.

Zhao kan veroordeeld worden tot een gevangenisstraf van tien jaar. Tijdens de rechtszaak bleek onder meer dat Binance cryptotransacties met organisaties als Islamitische Staat, Hamas en Al Qaeda toestond en naliet hiervan melding te maken bij de Amerikaanse autoriteiten.