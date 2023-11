Drinkwater van Vitens wordt duurder door inflatie en hoge kosten

Klanten van drinkwaterbedrijf Vitens gaan volgend jaar meer betalen voor water uit de kraan. Het gaat voor een gemiddeld huishouden om een stijging van zo’n 1,60 euro per maand. Dat komt volgens Vitens door stijgende kosten en inflatie.

Een huishouden met een gemiddeld waterverbruik is volgend jaar 16,69 euro in plaats van 15,10 euro per maand kwijt aan drinkwater.

Het drinkwaterbedrijf heeft naar eigen zeggen de komende jaren te maken met grote uitdagingen om voldoende en schoon drinkwater te kunnen leveren, zoals klimaatverandering, economische groei en de woningbouwopgave waardoor de vraag blijft toenemen. Daarom gaat het de komende jaren fors meer investeren, onder andere door op minder, maar grotere productielocaties in te zetten. De investeringen stijgen de komende tien jaar met 367 miljoen euro naar 650 miljoen euro in 2033.

Met name in warme en droge maanden was de vraag naar water groot. Zo heeft Vitens het over een “ongekende vraag naar drinkwater” in juni van dit jaar. Daarom probeert Vitens klanten spaarzaam te laten omgaan met drinkwater. Dat doet het bedrijf door de kosten voor gebruik harder te laten stijgen dan de vaste kosten voor onderhoud en administratie.

Vitens is het grootste drinkwaterbedrijf van Nederland met 5,9 miljoen klanten.