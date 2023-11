Personeel Amazon in Europa staakt op Black Friday

Werknemers van Amazon hebben op Black Friday in meerdere Europese vestigingen het werk neergelegd. Ze eisen meer loon en betere arbeidsomstandigheden. In Nederland was rond het middaguur in het Amsterdamse Amazon-kantoor een actie aangekondigd.

Black Friday is voor Amazon een van de drukste dagen van het jaar. De acties, die worden georganiseerd door de internationale vakbond UNI Global Union, vinden plaats in meer dan dertig landen en duren tot maandag.

In het Britse Coventry legden meer dan tweehonderd werknemers het werk neer. In Duitsland, vorig jaar de op een na grootste markt voor Amazon, houden werknemers in distributiecentra in Bad Hersfeld, Dortmund, Koblenz, Leipzig en Rheinberg sinds middernacht een 24-uurstaking. Een woordvoerder van Amazon Duitsland sprak de verwachting uit dat de bezorging geen hinder zal ondervinden van de acties.

Italiaanse distributiemedewerkers voerden actie in een distributiecentrum in Castel San Giovanni. De Spaanse vakbond CCOO riep Amazon-personeel op na het weekeinde te gaan staken. In Frankrijk werden Amazon-pakketautomaten – die zich in treinstations, parkeergarages van supermarkten en op straathoeken bevinden – beplakt met posters en plakband, waardoor bezorgers en klanten ze moeilijk kunnen openen.

Amazon heeft drie distributiecentra in Nederland, in Almelo, Rozenburg en Heerlen en een hoofdkantoor in Amsterdam. FNV zegt de acties te ondersteunen. “Wij krijgen bij Amazon amper voet aan de grond. Vorig najaar werd aangekondigd dat we zouden worden uitgenodigd voor een kop koffie, maar sindsdien hebben we niks meer gehoord.”