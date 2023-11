Ook drinkwater van PWN wordt duurder door inflatie

Klanten van drinkwaterbedrijf PWN gaan volgend jaar meer betalen voor water uit de kraan. De waterrekening voor een gemiddeld huishouden stijgt volgens het drinkwaterbedrijf en beheerder van de duinen in Noord-Holland volgend jaar met zo’n 10 euro per jaar.

De stijging komt voornamelijk door inflatie, gestegen lonen en investeringen. De belangrijkste bron voor het drinkwater van PWN is het IJsselmeer. Door onder meer klimaatverandering staat de kwaliteit van het IJsselmeer volgens het bedrijf onder druk. Toenemende periodes van droogte zorgen voor verzilting. Deze uitdagingen vragen volgens PWN om een steeds intensievere zuivering van het water.

Ook investeert het bedrijf in uitbreiding van de capaciteit omdat de bevolking in Noord-Holland toeneemt. Daarnaast heeft het leidingwerk onderhoud nodig en stijgen de energiekosten. PWN levert jaarlijks ruim 110 miljard liter drinkwater aan ruim 800.000 huishoudens, bedrijven en instellingen in de provincie Noord-Holland tegen kostprijs.

Eerder kondigde Vitens, het grootste drinkwaterbedrijf van Nederland, al een prijsstijging aan. Een gemiddeld huishouden in de provincies Flevoland, Friesland, Gelderland, Utrecht, Overijssel, Hilversum in de provincie Noord-Holland en in Meppel in de provincie Drenthe is volgend jaar zo’n 1,60 euro per maand meer kwijt bij Vitens, ofwel ongeveer 19 euro per jaar. Bij het Zuid-Hollandse Dunea wordt de waterrekening gemiddeld zo’n 16 euro duurder voor een heel jaar.