Groep autodealers VS: geen dwangmaatregelen elektrische auto’s

Een groep Amerikaanse autodealers roept de regering Biden op om terug te komen op regelgeving die voorschrijft dat in 2032 twee op de drie auto’s die in de Verenigde Staten worden verkocht elektrisch moeten zijn. De autodealers schrijven in een brief aan president Joe Biden dat de meeste autokopers in de VS nu niet ge├»nteresseerd zijn in het kopen van elektrische auto’s. Ook niet met stimuleringsmaatregelen van de overheid.

Volgens de autoverkopers zou de regering mensen ook niet moeten dwingen om elektrisch te gaan rijden. De brief werd dinsdag vrijgegeven.

“De realiteit is dat de vraag naar elektrische auto’s geen gelijke tred houdt met de grote toestroom van volledig elektrisch aangedreven auto’s naar onze autobedrijven. Onze terreinen staan helemaal vol met deze auto’s”, staat in de brief.

Volgens de dealers laten consumenten elektrische auto’s links liggen door de hoge aanschafprijzen. Ook hebben ze geen mogelijkheden om thuis op te laden. De lange tijd om op te laden en het verlies aan actieradius bij koud of warm weer worden eveneens genoemd als nadelen. Daarbij wordt het rijbereik aanzienlijk korter zodra er iets getrokken moet worden met de auto, aldus de groep autobedrijven.