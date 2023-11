ASR trekt honderden miljoenen uit voor vergoeden woekerpolissen

ASR trekt honderden miljoenen euro’s uit voor een nieuwe vergoeding van klanten met een woekerpolis of mensen die ooit zo’n beleggingsverzekering hebben gehad. Daarover heeft de verzekeraar een overeenkomst gesloten met claimorganisaties ConsumentenClaim, Woekerpolis.nl, Woekerpolisproces, Wakkerpolis en de Consumentenbond. Zij hebben ASR beloofd om al hun claimprocedures tegen de onderneming stop te zetten.

Met de deal met de claimorganisaties is circa 250 miljoen euro gemoeid. Daarnaast zet ASR nog 50 miljoen euro opzij voor schrijnende gevallen en voor klanten die niet zijn aangesloten bij de organisaties en die niet eerder een vergoeding hebben gehad.

De vergoeding per polishouder varieert waarschijnlijk van enkele honderden euro’s tot in een enkel geval 10.000 euro of meer. Het betreft beleggingsverzekeringen van zowel ASR zelf als Aegon, waarvan ASR recent de Nederlandse verzekeringsactiviteiten overnam. Volgens ASR-topman Jos Baeten gaat het bij elkaar opgeteld om zo’n 140.000 polissen. “Met het finale akkoord dat we hebben bereikt, kunnen we dit dossier afronden en geven we klanten duidelijkheid”, stelt hij.

De woekerpolisaffaire houdt de gemoederen in de financiƫle wereld al vele jaren bezig. In 2006 kwam aan het licht dat bij veel beleggingsverzekeringen veel te hoge kosten in rekening zijn gebracht vanaf de jaren negentig. Claimorganisaties proberen gedupeerden sindsdien te mobiliseren om schadevergoedingen los te krijgen bij verzekeraars. Eerder zijn ASR en Aegon al eens met vergoedingen voor klanten gekomen. In totaal is er inmiddels circa 2 miljard euro aan besteed, aldus ASR.

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond, spreekt naar aanleiding van de deal met ASR van een “enorm belangrijke stap en een overwinning voor consumenten”. Ook Stef Smit, directeur van ConsumentenClaim, reageert verheugd. “Onze strijd heeft eindelijk zijn vruchten afgeworpen. We hopen dat deze regeling een kantelpunt is in de woekerpolisaffaire en dat andere verzekeraars het goede voorbeeld van ASR volgen.”

De praktische uitvoering van de nieuwe regeling werken de betrokken partijen komende maanden verder uit. Gedupeerden die zich bij de claimorganisaties hebben gemeld krijgen nog bericht over wat de regeling voor hen betekent. Zij moeten ook nog akkoord gaan met de compensatie. De deal gaat alleen door als minimaal 90 procent van de aangesloten klanten akkoord gaat met de regeling.