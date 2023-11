Charlie Munger, de ‘rechterhand’ van Warren Buffett, overleden

Charlie Munger, de vicevoorzitter van beleggingsbedrijf Berkshire Hathaway, is op 99-jarige leeftijd overleden. De Amerikaan werd bekend als rechterhand van Warren Buffett, die als oprichter van Berkshire Hathaway de reputatie van superbelegger kreeg.

Munger leerde Buffett in 1959 kennen. Later zou Buffett verklaren dat hij van Munger een van zijn belangrijkste zakelijke adviezen kreeg. Hij spoorde hem namelijk aan “geweldige bedrijven voor een goede prijs te kopen, in plaats van goede bedrijven voor een geweldige prijs”.

Onder Buffett en Munger groeide Berkshire Hathaway uit tot een investeringsfonds met een beurswaarde van ruim 783 miljard dollar. De bedrijven die de investeerders kochten zijn onder andere actief in de verzekeringsbranche, goederentransport en nutsvoorzieningen.

Munger en Buffett werden pas in 1975 een duo, toen Munger vicevoorzitter werd van het toen al door Buffett geleide Berkshire. Munger stond er bekend als simpelweg Charlie, geliefd als hij was om zijn droge opmerkingen over investeren, de economie en de menselijke natuur. Zo vergeleek hij bankiers eens met “oncontroleerbare heroĆÆneverslaafden” en noemde hij de virtuele munt Bitcoin “rattengif”.

Hij kon ook onverwachts uit de hoek komen. Zo zei hij in een van zijn laatste interviews tegen CNBC dat “goud een geweldig ding is om in je kleding te naaien als je een joodse familie bent in Wenen in 1939, maar ik denk dat beschaafde mensen geen goud kopen: die investeren in productieve bedrijven.” Over het succes van Berkshire zei hij in 2010: “We zien er misschien uit als mensen die een truc beheersen. Maar het is geen genialiteit. Het is gewoon het vermijden van domheid.”

Munger overleed vredig in een ziekenhuis in de staat CaliforniĆ«. In een verklaring liet zijn kompaan Buffett weten: “Berkshire Hathaway kon niet worden uitgebouwd tot wat het nu is zonder Charlies inspiratie, wijsheid en bijdragen.”