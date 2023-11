Europese Commissie wil na coronacrisis meer rechten reiziger

De Europese Commissie wil reizigers beter beschermen tegen een nieuwe pandemie die de reiswereld lamlegt of andere calamiteiten. Zij wil bijvoorbeeld voorkomen dat vakanties en andere reizen, net als tijdens de coronacrisis, worden geannuleerd zonder dat de reiziger zijn geld kan terugkrijgen.

Reisaanbieders moeten onder meer duidelijk maken bij wie een gedupeerde klant moet zijn voor schadeloosstelling, als het aan de commissie ligt. Nu is dat, zeker voor wie een reis boekt via een prijsvergelijker of andere tussenpersoon, vaak nog schimmig. Het bedrag moet volgens het dagelijks bestuur van de EU binnen twee weken worden teruggestort. Om dat mogelijk te maken, moeten reisorganisaties op hun beurt binnen zeven dagen hun geld terugkrijgen van dienstverleners als vliegmaatschappijen of hotels.

Tegoedbonnen, zoals de vouchers die veel tijdens de coronacrisis zijn verstrekt, moeten volgens de commissie worden uitbetaald als ze niet op tijd worden verzilverd. Bij een bankroet houden ze hun waarde. Wie door vertraging tijdens één reisetappe een overstap mist, moet beter worden geholpen, met een alternatieve reis naar zijn bestemming of een schadevergoeding bijvoorbeeld.

Consumentenorganisaties zouden graag nog royalere bescherming voor reizigers zien. Luchtvaartmaatschappijen klagen dat ook met de nu voorgestelde voorschriften onduidelijk blijft of een reisaanbieder aansprakelijk is voor een annulering of dat het gaat om overmacht.

De commissie legt de voorstellen nu voor aan de EU-lidstaten en aan het Europees Parlement, die ze nog moeten goedkeuren.