Goudprijs gaat richting oude recordniveau

De goudprijs gaat richting het oude recordniveau dat in 2020 werd bereikt. Op de metaalmarkt in Singapore staat de prijs van een troy ounce goud (31,1 gram) op ongeveer 2048 dollar. Goud bereikte een recordniveau van ruim 2075 dollar per troy ounce in augustus 2020.

De prijs van het edelmetaal is sinds begin oktober al meer dan 12 procent gestegen en staat nu op het hoogste niveau in ruim zes maanden. Door de oorlog in Israƫl en de onrust op de beurzen door het conflict zochten beleggers veilig geachte investeringen op zoals goud.

Verder zorgen toenemende speculaties over een renteverlaging door de Amerikaanse centrale bank ergens volgend jaar voor een afzwakking van de dollar. Door de zwakkere dollar wordt goud goedkoper voor handelaren met andere valuta, wat de vraag ondersteunt.

Andere edelmetalen zoals zilver en platina zijn eveneens in prijs aan het stijgen.