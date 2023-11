UWV: duidelijkheid werkgevers en asielzoekers door uitspraak RvS

Uitkeringsinstantie UWV is tevreden met de uitspraak van de Raad van State over de zogeheten 24 wekeneis. Daardoor kunnen asielzoekers voortaan langer werken dan het eerder wettelijk toegestane maximum van 24 weken per jaar. “De uitspraak zorgt voor duidelijkheid voor alle asielzoekers en werkgevers in Nederland”, aldus een woordvoerder.

Het UWV had rekening gehouden met verschillende scenario’s, waaronder deze uitkomst. “We waren al begonnen met voorbereidingen, dus we kunnen nu het verlengen van alle werkvergunningen in gang zetten”, vertelt de zegsman.

Door de 24 wekeneis mochten asielzoekers slechts 24 van de 52 weken per jaar werken in Nederland. Het UWV gaf hen daarvoor een vergunning, mits hun asielprocedure minimaal zes maanden gaande was. Na het verstrijken van die 24 weken, had deze groep de resterende 28 weken geen toegang tot de arbeidsmarkt. Dat is een eis waarvan de RvS woensdag oordeelde dat die in strijd is met het Europees recht.