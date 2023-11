Voorzitter klimaattop Dubai: geen gesprekken over fossiele deals

De voorzitter van de internationale klimaattop in Dubai ontkent beschuldigingen dat de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) de bijeenkomst willen aangrijpen om fossiele brandstofdeals te sluiten. De BBC meldde eerder deze week op basis van gelekte documenten dat de VAE met vijftien landen zouden willen praten over olie- en gascontracten.

De klimaattop COP28 die donderdag begint, wordt voorgezeten door sultan Ahmed Al-Jaber. Hij is ook de topman van het staatsolieconcern ADNOC van de VAE. In de documenten in handen van de BBC staat dat de Golfstaat en ADNOC met onder meer China, Cambodja, Duitsland en Egypte willen praten over samenwerking bij projecten rond fossiele brandstoffen. De bijeenkomsten zouden worden voorgezeten door Al-Jaber.

Maar Al-Jaber stelde op een persconferentie dat die aantijgingen niet kloppen. Volgens hem zijn het “pogingen om het voorzitterschap van de COP28 te ondermijnen”. Al-Jaber reageerde daarmee voor het eerst publiekelijk op het BBC-verhaal.

Klimaatorganisaties hebben zich uitgesproken tegen het voorzitterschap van Al-Jaber op de klimaattop. Hij zou volgens de critici geen neutrale positie kunnen innemen. Al-Jaber heeft zelf gezegd een bemiddelaar tussen partijen te willen zijn en ook dat de olie-industrie meer betrokken moet worden bij klimaatgesprekken.