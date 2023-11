Zweedse economie krimpt en belandt in recessie

De economie van Zweden is in het derde kwartaal van dit jaar in een recessie beland. Dat komt vooral doordat huishoudens hun uitgaven terugschroefden door de stijgende kosten van het lenen van geld en de aanhoudend hoge inflatie.

De grootste economie van Scandinavië kromp afgelopen kwartaal met 0,3 procent ten opzichte van het voorgaande kwartaal, meldde het Zweedse statistiekbureau. De daling markeert het tweede opeenvolgende kwartaal van krimp na een daling van 0,8 procent in het tweede kwartaal.

Zweden kampt, net als veel andere landen, met een snelle stijging van prijzen en financieringskosten. Daarbij is de woningbouw in het land ingestort. Economen voorzien dat de productie in Zweden voorlopig blijft dalen.