Economen ING: groei economie bescheiden, koopkracht wel vooruit

De Nederlandse economie stagneert dit jaar en laat de komende jaren waarschijnlijk maar bescheiden groei zien, voorspellen economen van ING in een nieuw rapport. Voor de consument zien de vooruitzichten er volgens hen wel weer wat gunstiger uit: aan de hoge inflatie zal geleidelijk een einde komen en de koopkracht lijkt “substantieel” te verbeteren.

Eerder dit jaar belandde de economie al in een recessie. Daarvan is namelijk sprake bij twee opeenvolgende kwartalen van economische krimp. De kenners bij de bank denken dat er in het slotkwartaal wel sprake zal zijn van enige groei. Dat baseren ze onder meer op cijfers van de pinbetalingen en geldopnames bij ING. Die lieten in oktober alweer een flinke stijging zien.

Maar over heel 2023 bezien rekenen de kenners op slechts 0,2 procent groei, beduidend minder dan de plus van 4,3 procent van vorig jaar. Volgend jaar zou de economie dan met 0,7 procent moeten groeien en in 2025 met 1,6 procent. Met deze voorspellingen zijn de deskundigen bij ING iets optimistischer dan economen van ABN AMRO, die eerder deze week 0,6 procent groei voor volgend jaar raamde en 1,1 procent voor 2025.

De prognoses van beide banken wijzen echter niet op uitbundige economische groei. “Dat komt voornamelijk door de verwachte krimp in de investeringen, veroorzaakt door de verzwakte wereldconjunctuur en gestegen financieringskosten.”

Volgens ING gaat de inflatie in 2024 wel richting de 2 procent. Daarmee zou de prijsstijging volgend jaar halveren ten opzichte van het gemiddelde niveau van dit jaar. In combinatie met de hogere loonstijgingen zal dit de koopkracht aanjagen. Op Prinsjesdag had het demissionaire kabinet ook al diverse nieuwe maatregelen aangekondigd gericht op het vergroten van de koopkracht van met name lage- en middeninkomens. Daardoor houden huishoudens volgend jaar waarschijnlijk weer wat meer geld over om te besteden.

De laatste maanden meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) overigens al inflatiecijfers die ver onder de 2 procent liggen. Er was zelfs even sprake van negatieve inflatie. Maar volgens ING geven die cijfers een vertekend beeld omdat ze erg worden beïnvloed door de extreem hoge variabele energietarieven van september en oktober vorig jaar. Bijvoorbeeld de prijzen van boodschappen in de supermarkt gaan volgens de laatste CBS-cijfers nog steeds behoorlijk omhoog.